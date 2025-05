Volver | La Tecla Buenos Aires 17 de mayo de 2025 CFK EN LA MIRA

Mientras se espera la decisión de la Corte, Ficha Limpia encuentra lugar en la Legislatura bonaerense

Luego del dictamen del procurador interino Eduardo Casal, la Corte quedó en condiciones de sellar la causa que podría encarcelar a Cristina Kirchner y agravar su condena. En este contexto, el PRO presentó un proyecto de ley para implementar el régimen de “Ficha Limpia” en la Provincia.

Compartir