Buenos Aires 15 de mayo de 2025 GRAVE

Repudian amenazas a dirigentes políticos en Villa Gesell

El senador nacional Maximiliano Abad y el diputado bonaerense Diego Garciarena reaccionaron enérgicamente tras la aparición de afiches que mostraban fotos de dirigentes locales con manchas que simulan disparos.

