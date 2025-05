Volver | La Tecla Buenos Aires 15 de mayo de 2025 INTERNA ATR

Mientras algunos insisten con “jubilarla”, el kirchnerismo apuesta por CFK candidata

Pese a la caída de Ficha Limpia, el fallo de Casal puede dejar a la expresidenta fuera de la carrera por una candidatura. En el Conurbano continúa el clamor y quieren que encabece una lista seccional

