CFK cada vez más complicada: Casal pidió extender su condena a 12 años

En el marco de la Causa Vialidad, el procurador general de la Nación emitió un dictamen donde pide que la expresidenta sea condenada por más tiempo del previsto.

