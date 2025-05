Volver | La Tecla Nacionales 12 de mayo de 2025 NO AYUDES TANTO

“Transmite algo razonable”: con Lospennato al lado, Macri le tiró flores a Santoro

Tras el duro revés que significó la caída de Ficha Limpia, la candidata a legisladora del PRO en la Ciudad continúa de recorrida por la televisión. En esta oportunidad, vivió un insólito momento junto al presidente del PRO.

