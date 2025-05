Volver | La Tecla Buenos Aires 8 de mayo de 2025 AFILIADOS EN EL MEDIO

El conflicto IOMA hace mella en la Quinta y profundiza la grieta de la Provincia con un municipio

En la comisión de Salud del HCD de General Pueyrredón, una de las pocas que sesionó durante esta semana, quedaron en claro las posiciones de los bloques. Sin embargo, la participación de los afiliados en el recinto se terminó llevando el protagonismo y desató cruces entre concejales.

Compartir