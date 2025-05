Volver | La Tecla Buenos Aires 7 de mayo de 2025 LEGISLATURA

Kicillof x4: emergencias, endeudamiento, condonación y Fondo Municipal

El Ejecutivo envió al Senado un proyecto para contraer deuda por hasta el equivalente a 1.045 millones de dólares, además de emisión de letras por hasta U$S 1.045 millones. Alivio para intendentes y nuevo fondo. Además, se prorrogan las emergencias.

