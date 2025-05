Volver | La Tecla Municipios 6 de mayo de 2025 POR 180 DÍAS

En San Isidro suspendieron las fotomultas por inconsistencias en convenios con universidades

Desde la intendencia de San Isidro detectaron irregularidades en convenios firmados por la gestión anterior y procedieron a suspender el sistema de fotomultas por seis meses

