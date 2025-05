Volver | La Tecla Buenos Aires 6 de mayo de 2025 EN DEBATE

Plazos electorales: cónclave oficialista, advertencia opositora y final abierto

Hubo cumbre de las autoridades de Unión por la Patria en la Legislatura en medio del fuego cruzado entre las tribus. El sueño de sancionar la ley esta semana de algunos y el no rotundo de otros.

