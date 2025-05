Volver | La Tecla Buenos Aires 5 de mayo de 2025 MEDIDA DE FUERZA

Fracasó la reunión con el gobierno y la UTA ratificó el paro de colectivos para mañana

Pese al intento de que las negociaciones lleguen a buen puerto, finalmente la medida de fuerza por parte de Unión Tranviarios Automotor será efectiva en todo el país.

Compartir