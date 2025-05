Volver | La Tecla Nacionales 5 de mayo de 2025

“El PRO le salvó las papas al Gobierno”: Mauricio Macri endureció sus críticas contra Javier Milei

El expresidente se refirió a la falta de acuerdos con La Libertad Avanza y al apoyo de su partido al oficialismo en el Congreso en temas como económicos. "No se puede pelear con todo el mundo todo el día", afirmó Macri en relación a la postura de LLA y su decisión de no acordar.

Compartir