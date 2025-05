Volver | La Tecla Buenos Aires 5 de mayo de 2025 MEDIDA DE FUERZA

El Gobierno se reúne con representantes de la UTA para el paro de colectivos

Desde el Gobierno nacional intentarán destrabar el conflicto, mientras que el sindicato mantiene firme su demanda de un salario básico de $1.700.000.

