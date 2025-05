Volver | La Tecla Municipios 3 de mayo de 2025 FILOSA

Pasó la motosierra en Tres de Febrero: ya no hay Dirección de Habilitaciones

“Menos impuestos y menos burocracia es más trabajo”, sostuvo el intendente Valenzuela. Ahora los comerciantes podrán obtener un QR y empezar a operar sin más trámite.

Compartir