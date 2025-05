Volver | La Tecla Buenos Aires 3 de mayo de 2025 ZONA DE CONFLICTO

Tensión en todos los frentes: en plena carrera electoral, todos tienen sus problemas

Las legislativas están a la vuelta de la esquina y ningún partido logra calmar sus aguas. En este contexto, el peronismo bonaerense fogonea su interna, LLA estalla en la Provincia y el PRO dilata su acuerdo territorial.

