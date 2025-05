Volver | La Tecla Municipios 2 de mayo de 2025 TIEMPOS DE AJUSTE

Intendente recorta el sueldo a personal del municipio y concejales de su espacio

A través de sus redes sociales, el intendente de Saavedra, Matias Nebot, dio a conocer la medida y aseguró que el gremio de municipales aprobó la rebaja salarial del 13% impulsada por el Ejecutivo local, en el marco de la crisis financiera del distrito.

