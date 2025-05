Volver | La Tecla Buenos Aires 29 de abril de 2025 "NO LOS FUIMOS A BUSCAR"

“Estaban regalados”: En medio del tironeo entre el PRO y LLA, Pareja le mojó la oreja a Macri

El armador en territorio bonaerense de La Libertad Avanza contestó a las acusaciones del expresidente, quien deslizó que "los dirigentes que tenían precio ya fueron comprados". "A los del PRO no necesitamos comprarlos, estaban regalados", respondió Pareja.

