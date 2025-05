Volver | La Tecla Nacionales 29 de abril de 2025 INCERTIDUMBRE

Las principales hipótesis que se manejan por el apagón masivo en España y parte de otros países

El pasado lunes España, Portugal y parte del sur de Francia tuvieron un “cero tensión” que desconectó la península ibérica del sistema eléctrico europeo, dejando sin suministro a millones de usuarios.

