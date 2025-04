Volver | La Tecla Buenos Aires 28 de abril de 2025 TARIFAS

Regalo para los trabajadores, desde el 1° de mayo aumenta el transporte en el AMBA

El incremento del transporte público será de hasta casi 6%. Los detalles de los nuevos cuadros tarifarios a partir del próximo jueves. El valor con SUBE sin normalizar asciende a casi 1000 pesos.

