Volver | La Tecla Nacionales 28 de abril de 2025 IDAS Y VENIDAS

Macri le tiró el fardo a Milei y aseguró que “si no hay acuerdo en Provincia es porque ellos no quieren”

En momentos de gran tensión por un acuerdo electoral que no se sella, el expresidente denunció que LLA está armándose con dirigentes “del massismo o del kirchnerismo” y aclaró: “Si no hay acuerdo en provincia es porque ellos no quieren”.

Compartir