Volver | La Tecla Nacionales 26 de abril de 2025 DESPEDIDA FINAL

El funeral del papa Francisco: cómo será el recorrido para darle el último adiós

Éste sábado el mundo entero despide al Sumo Pontífice, en una ceremonia histórica que se iniciará en la plaza de San Pedro, en el Vaticano para luego ser trasladado a la Basílica Santa María la Mayor.

Compartir