25 de abril de 2025

“Internet mató a mi hija”: el desesperado pedido de justicia de los padres de Sarah

Según los informes, la menor fue encontrada inconsciente por su abuelo en el sillón de su casa, junto a un aerosol. Se presume que realizó un reto viral de TikTok y que, lamentablemente, no pudo sobrevivir.

