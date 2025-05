Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de abril de 2025 ¡AFUERA!

Boletín Oficial: Nación dio luz verde para la privatización de ENARSA

El Gobierno autorizó el procedimiento para llevar a cabo la privatización total de Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA). La aprobación se realizó mediante la publicación del Decreto 286/2025 en el Boletín Oficial.

