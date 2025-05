El presente del plan económico de Milei

La reconfiguración del espectro económico de la Argentina está atravesada por un nuevo acuerdo con el FMI, el cual habilita un préstamo de 20.000 millones de dólares y posiciona al país como el máximo deudor de la entidad financiera. En un comunicado, el Banco Central de la República Argentina indicó que los recursos “servirán para fortalecer el balance del BCRA a través de la recompra de Letras Intransferibles por parte del Ministerio de Economía”.



El foco estuvo puesto en la apertura del cepo, medida que entró en vigencia la semana pasada en un escenario en donde la especulación por una devaluación pisaba fuerte. La jugada esbozada por “Toto” Caputo y el equipo del ministerio de Economía de la Nación, recibió una respuesta favorable por parte de los mercados, los cuales cerraron con estabilidad.



Con la acumulación de reservas como objetivo principal, el esquema propuesto por el Gobierno nacional para el dólar “libre” opera dentro de una banda de flotación entre $1.000 y $1.400, el cual se actualizará al 1% mensual y habilita al BCRA a comprar divisas si el dólar alcanza el piso, y a vender reservas si el dólar llega al techo. Además también entró en vigencia la quita de la mayoría de las restricciones a la compra para las personas.



El presidente Javier Milei redobló la apuesta tras la implementación de la medida y vaticinó que la inflación “ya no será un problema para los argentinos a mitad de año”. Durante el mes de marzo, el índice inflacionario trepó hasta un 3,7%, rompiendo con la tendencia bajista de los meses anteriores.



Otra medida que causó cierta repercusión en la población, fue la quita del impuesto a las ganancias del 30% en la venta de videojuegos digitales, que fue ampliamente celebrado por los sectores jóvenes de la sociedad.



Por otro lado, crece el malestar entre los productores agrícolas tras el anuncio del presidente, quien confirmó que las retenciones volverán a subir en julio. “Avísenle al campo que si tienen que liquidar liquiden ahora”, afirmó Milei.



Varios frentes convergen en un panorama complejo que plantea interrogantes sobre el futuro del rumbo económico del país. La Tecla se comunicó con el economista Jorge Ingaramo para analizar en profundidad las medidas que moldean la actualidad económica argentina.



Jorge Ingaramo – Economista







- ¿Pensás que la apertura del cepo tuvo un impacto positivo en los mercados nacionales?



- “Bueno, recontra positivo, no sé por qué no lo hicieron en octubre. En octubre, si vos te fijas, las letras intransferibles eran más o menos lo mismo que son ahora. Las reservas netas negativas eran más o menos las mismas que son ahora, pero yo creo que se hubiera podido hacer incluso con menos deuda, porque ahora nosotros ahora nos estamos endeudando en 22.000 millones de dólares.



Hoy el Banco Central tiene el ancho de espada y evidentemente los mercados van a tener que acomodar a lo que la política económica diga. Más o menos como fue el año pasado, hasta el blanqueo.



Después ellos, desde el 9 de enero, no dejaron de hacer macanas, y el 14 de marzo Caputo se equivoca y dice que iba a haber una modificación en la política cambiaria y entraron a perder reservas a lo pavo.



Según dijo Daza, hace mucho que tienen resuelto el problema de la rotación con bandas, bueno, si hace mucho que lo tenían resuelto, ¿por qué no lo resolvieron en octubre o noviembre? ¿Para qué perder 7.000 millones de dólares de reservas? Podríamos haber resuelto el problema en lugar de con 15.000 palos o 20.000 palos, lo podríamos haber resuelto con la mitad. Pero de todos modos, el impacto es recontra positivo.



El gobierno vuelve a tomar la rienda de la política económica que la había perdido el 9 de enero. Ahora tienen que bajarse del caballo de bronce.

La licitación del bono de la deuda en pesos subió la tasa, pero tampoco es una tasa enloquecida, es la tasa que refleja la inflación del último año.



Los importadores se han hecho la panzada de dólares de importación en 1.987$ hasta el viernes que se levantó el cepo. Utilidades no se pueden remitir. La gente ve que baja el dólar y sale a vender, porque dice que mañana va a estar más bajo todavía.



O sea, tienen todos factores bajistas, el único factor alcista sería que el Banco Central regule interviniendo para que ese descenso no sea tan estrepitoso, porque un cambio tan violento de expectativa deja el tendal, por un lado. Por otro lado es muy bueno, porque obviamente los precios no van a subir tanto, pero deja el tendal de mucha gente que estaba esperando exportar a 1.250$, 1.300$”.



- La flexibilización cambiaria fue celebrada por la gestión libertaria como un paso más rumbo a la estabilidad pero, ¿es consecuente lo reflejado por el gobierno con la economía de la población argentina?



- “Bueno, los últimos tres meses y medio no fueron buenos. Ellos dicen que el salario en dólares, que la jubilación en dólares, pero eso es cuento, La gente no llega a fin de mes eso, no cabe ninguna duda. Los jubilados tienen que optar entre el remedio y la comida. Ellos yo creo que saben la situación que están. Incluso ahora creo que reactivaron este plan de los bonos educativos, los vouchers educativos.



O sea, ellos saben la situación que están. El problema es que tenemos que ver si la saben manejar, porque la demora con el rolling pay del 1% y con el cepo cambiario fue una demora completamente innecesaria. Entonces ahora que se dio vuelta la tortilla y ellos tienen los 21.000 palos en el Banco Central, hay que ver cómo se manejan, porque tampoco es cuestión de hacerse el gallito y decir que va a valer 911$.



Pero a la gente le está pasando mal, eso yo lo tengo clarísimo”.



- Otro episodio de la baja impositiva tuvo su reflejo en la eliminación de impuestos a videojuegos digitales, ¿crees que esa medida va a tener un impacto en la economía local o tiene un trasfondo más bien electoral?



- “No creo que eso incida para nada en las cuentas fiscales. Y bueno, será que han identificado un nicho electoral donde pueden capitalizar, ¿no? Pero es una medida intrascendente desde el punto de vista macro”.



- Desde el sector agropecuario, en contraparte, han dejado claro que están en contra del restablecimiento de las retenciones pactado para junio, ¿es posible que la relación entre el sector productivo agrícola y el Gobierno nacional se tense de no reducirse la presión fiscal?



- “Y bueno, es que hay que ver cuánto le gusta al productor agropecuario que el dólar sea de 1.160, ¿no? Porque él estaba cobrando 1.130 o 1.120, creo. Y bueno, 1.160 no es nada contra las rebajas.



Está bien, está la rebaja de retenciones, pero esperaban más. De todos modos, teniendo el ancho de espada el Banco Central, yo creo que no hacía ni siquiera falta que se hiciera la amenaza, ¿para qué? si ya claramente el mercado respondió como vos querías.



Yo la verdad no me imaginaba un dólar de 1.160. Yo le dije a varias radios que para mí el dólar era de 1.250. Y es de 1.160 y con tendencia a la baja, ¿no? Así que yo creo que la amenaza estuvo de más. Los malos modales siguen estando de más. Eso seguirá capturando su 25% de jóvenes que les gustará que diga mandril, etc. Pero la verdad, desde el punto de vista económico, lo veo peligroso.



A mí me gustaría más que entráramos en un carril de que, bueno, fuiste eficaz en conseguir un monto que nadie esperaba de financiamiento. Tené conciencia que eso es deuda. Tené conciencia que tenes que juntar reservas porque si no el fondo no te va a renovar porque vas a tener que cumplir con el fondo.



Porque en algún momento hay que poner los 4.000 millones de dólares de reservas que están comprometidas con el fondo, entonces ahí hay que aprender a hacer equilibrio. Y además reivindicar el instrumento político de la tasa de interés, ¿no? porque Milei es monetarista y si vos le preguntas la tasa de interés en pesos ni la sabe.



Entonces yo lo que creo es que se puede bajar un poquito más el tipo de cambio, pero no mucho más. Y lo que sí había que tratar de hacer es bajar un poquito la tasa de interés para que los precios no crezcan. Entonces la combinación de un tipo de cambio como el que está, pero precios que no crecen o vuelven para atrás por el nivel de actividad económica bajo junto con una tasa de interés que se vaya regulando con licitaciones en pesos, yo creo que esa sería la solución, ¿no? El artilugio de muñeca de política económica.



Porque así como se dio vuelta violentamente para abajo, el día que se dé vuelta violentamente para arriba los quiero ver. Los quiero ver juntas reservas, sobre todo, que es otro compromiso que tiene con el fondo, porque desde el punto de vista de la inflación la baja del dólar es bajista”.



- La inflación en marzo tuvo un incremento con respecto a la tendencia decreciente de los

meses anteriores, ¿puede esperarse un número superior al 3,7% para abril?



- “Yo no veo que el 3.7 sea un indicador que te vaya a indicar que en abril va a ser el 3.7 o más. Miro más bien la núcleo que es 3.2 del mes pasado y a eso yo le bajaría un poco.

Porque el tipo de cambio bajó, porque la gente no tiene plata para comprar carne al precio que quiere el ganadero. Y yo creo que me parece que es un excelente momento para empezar a hacer una política económica tranquila, digamos.



Pero jugando con esas variables, ahora sí pueden mover, ahora sí tienen que ajustar tarifas y juntar reservas. Pero junto con eso tienen que mover la tasa de interés, cuidarse de que el salario no se le deteriore porque si no van a perder las elecciones y al mismo tiempo cuidarse de que el tipo de cambio no sea ni muy muy ni tan tan, digamos.



Ni que se vaya a mil, porque si se va a mil es un problemón. Y si se va para arriba también es un problemón. Así que yo creo que hay que buscar ese punto.

Me parece que para hacer una predicción sobre abril yo me tomaría mi tiempo. Pero no creo que estemos arriba del 3%.



- ¿Qué opinión te merecen las declaraciones de Javier Milei en las que aseguró que la inflación dejará de ser un problema para los argentinos a mitad de este año?



- “Y bueno, si va a llevar el dólar a mil no va a invertir nadie. Ni siquiera los del RIGI. Ahora los del RIGI deben estar trabajando todo el fin de semana para traer los dólares, porque saben que puede llegar a seguir bajando.



Pero digamos, si el dólar va a mil, los del RIGI dejan de laburar, no vienen más. Porque con el dólar a mil el salario se le hace caro, todo se le hace caro, la Argentina se le hace caro. Y además, ¿en qué están invirtiendo? En petróleo.



¿Cómo está el petróleo en el mundo? Y bajando. Estaba a 78 y está en 63. Para mí hay que manejarla bien para poder ser emergente.



Hoy no nos quieren ningún fondo de inversión, quieren títulos argentinos. Hay que hacer un laburo para bajar rápidamente el riesgo país.



Habría que subir la paridad de los títulos para que baje el riesgo país. Eso es el comienzo de lo que dice Milei, el ingreso al mercado mundial de capitales, que obviamente hoy lo maneja China.



China y Japón, que son los que venden títulos norteamericanos, títulos de deuda de bonos a 10 años de Estados Unidos y que le están haciendo un dolor de cabeza a Trump que no sabe cómo resolver, no sabe que peluca ponerse para sacarse ese problema encima. Porque yo creo que la jugada de Trump está saliendo relativamente mal.



Creo que va a terminar mal y pronto. China tiene 700 mil millones de dólares que pueden vender en bonos norteamericanos, lo cual le crea un problemón a Trump. Y nosotros también podemos aprovecharlo”.



- En relación a toda esta política de aranceles, con la cual a Argentina se le impuso el mínimo del 10%, ¿creés que ese porcentaje puede llegar a bajar dadas las relaciones internacionales que tenemos con Estados Unidos?



- “Bueno, yo creo que nosotros no somos enemigos de Estados Unidos, somos amigos. Vino el secretario del Tesoro a avalarte después de un préstamo gigantesco.

Además nosotros le vendemos 6 mil millones de dólares, 6.400. ¿Qué van a sacar de eso ellos? Nada. Para ellos es una moneda. Yo creo que sería bueno que se hable, eso es un rol de la Cancillería y de la Embajada que tendrán que hacer un trabajo para que no estemos con en ese 10%. No es nada imposible, hay que hacerlo bien nada más”.



- Las declaraciones de Scott Brensen en las cuales afirmó que Argentina debería ponerle fin al swap con China, ¿obliga de alguna manera a la gestión libertaria a inclinarse por una de las potencias?



- “Eso es una ilusión de Trump. Nosotros no tenemos 17.909 millones de dólares para pagarle el swap a China.



Europa trabaja con China y trabaja con Estados Unidos. India trabaja con China y trabaja con Estados Unidos. ¿Por qué tenemos que darle importancia a eso? Explicarle, bueno, vamos a tratar de ir bajándolo. No lo vamos a usar, el swap. Y cuando se venza, chau, se fue el swap.



Pero lo que pasa es que hay que reemplazar los swaps en la reserva porque si no estamos en un problema. ¿De dónde vamos a sacar esa guita para sacarnos de encima a los chinos?



Aparte yo creo que el problema no pasa tanto por ahí, ¿no? Yo creo que pasa por una cuestión de “bueno, queremos tenerte a vos de punta de lanza, de proa en América Latina, y te vamos a ayudar, pero si es posible sacate a los chinos de encima”.

Pero es un problema porque América Latina está invadida por los chinos, porque Estados Unidos descuidó a América Latina durante años y años. Entonces ahora, querer que de la noche a la mañana nosotros inventemos 17.000 palos para pagarle a los chinos nos quedamos con reservas negativas otra vez".