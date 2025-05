Volver | La Tecla Buenos Aires 18 de abril de 2025 JUDICIALES

Allanamientos complican la situación de un exfuncionario platense

La justicia penal de La Plata llevó a cabo allanamientos esta mañana en los domicilios de 14 personas imputadas en la investigación sobre presuntos “ñoquis” en la Municipalidad. La orden judicial complica al exfuncionario municipal Oscar Negrelli

Compartir