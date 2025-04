Volver | La Tecla Nacionales 17 de abril de 2025 JUSTICIA

Germán Kiczka fue condenado a 14 años de prisión por consumir y difundir videos de pedofilia

La acusación en el juicio estuvo bajo la responsabilidad de los fiscales Martín Alejandro Rau y Antonio Glinka, quienes habían pedido 15 años de cárcel para el ex legislador y 12 para su cómplice.

