Volver | La Tecla Buenos Aires 16 de abril de 2025 EN GOBERNACIÓN

Kicillof reunió intendentes de todos los colores para entregar el Fondo de Seguridad

El gobernador y el ministro Javier Alonso encabezaron un acto para que continúe el desembolso de fondos para que los distritos adquieran nuevos patrulleros.

Compartir