Nacionales 15 de abril de 2025 MÁS COMPLICADO

Procesaron a Alberto Fernández en la causa por violencia de género contra Fabiola Yañez

El expresidente está más complicado en su causa por violencia de género. Por mayoría, la Cámara Federal de Comodoro Py ratificó los delitos de lesiones leves y agravadas.

