Guiño de la justicia al oficialismo: rechazó el recurso contra la extensión de los mandatos

Por decisión de Alejo Ramos Padilla quedó sin efecto la presentación realizada por dos correligionarios de la oposición donde pedían suspender la extensión del mandato de Maximiliano Abad como presidente de la UCR bonaerense

