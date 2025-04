Volver | La Tecla Nacionales 15 de abril de 2025 LA TECLA PATAGONIA

Por Nicolás Zenobio

nicoozenobio

Entrevista con la ministra Corroza: "Debemos defender la neuquinidad en estas elecciones"

Mano a mano con La Tecla Patagonia, la ministra de Desarrollo Humano de Neuquén, Julieta Corroza, habla de todo: su trabajo territorial, el vínculo con Figueroa y su rol en las legislativas 2025

