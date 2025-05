Volver | La Tecla Buenos Aires 14 de abril de 2025 ACTO

Kicillof promulgó una ley que ajusta las tuercas sobre los deudores alimentarios

“La Provincia va a ser un poco más justa”, dijo el Gobernador, que refrendó la norma que amplía el alcance y la efectividad del registro de morosos de la cuota alimentaria.

Compartir