Volver | La Tecla Buenos Aires 11 de abril de 2025 DURISIMO

Gray sin filtro: “Estamos hartos de las internas partidarias”

El intendente de Esteban Echeverría sentó su posicionamiento sobre la interna del peronismo bonaerense. Deslizó varias críticas y exhortó: “Queremos una profunda renovación del Partido Justicialista”

Compartir