La Tecla Buenos Aires 10 de abril de 2025 REVES JUDICIAL

Fallo de la Corte contra un municipio bonaerense por el cobro de una tasa

El máximo tribunal falló en contra de la Municipalidad de Merlo en un juicio iniciado por la empresa Western Union. Es por el cobro de la tasa de inspección, seguridad e higiene a locales que no pertenecen a la empresa.

