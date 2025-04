Volver | La Tecla Buenos Aires 9 de abril de 2025 PAÑOS FRIOS

Cristina reunió a intendentes propios y les pidió trabajar por la unidad

La expresidenta y titular del PJ citó a alcaldes de La Cámpora y el kicillofismo. Les encargó preservar la unidad y les recordó que “el enemigo es Milei”. Confirmó que será candidata a diputada por la Tercera.

