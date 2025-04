Volver | La Tecla Buenos Aires 9 de abril de 2025 DENUNCIA

Se rechazó el pedido de detención de Espinoza en la causa por abuso sexual

El juez Fernando Mario Caunedo desestimó la solicitud de detención contra el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. Dicha solicitud había sido presentada por la parte querellante que actúa en nombre de Melody Rakauskas, quien denunció al jefe comunal

