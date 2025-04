Volver | La Tecla Buenos Aires 9 de abril de 2025 DECLARACIONES

Wado sin filtro: “El peronismo de PBA nunca desdobló una elección

El senador nacional Eduardo “Wado” De Pedro se sumó a los posicionamientos de la dirigencia política tras el anuncio del Gobernador Kicillof de desdoblar las elecciones en la Provincia de Buenos Aires.

