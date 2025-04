Volver | La Tecla Buenos Aires 9 de abril de 2025

Kicillof suma apoyos tras el desdoblamiento de las elecciones bonaerenses

El partido Unidad Popular se reunió con Axel Kicillof. La reunión se llevó a cabo en la Casa de Gobierno provincial y de ella se desprendió el respaldo a la gestión en lo referido a la reparación de derechos, la exigencia al gobierno nacional de la devolución de los fondos a la provincia y abonar a la construcción de un frente político electoral lo más amplio posible para derrotar a Milei

