Misil peronista contra Kicillof: Teresa García quiere derribar su decreto

La senadora, que responde a CFK, dijo que el gobernador “quiere jubilar” a la expresidenta y anticipó que buscará dar de baja la decisión del desdoblamiento a través de una ley.

