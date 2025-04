Volver | La Tecla Municipios 8 de abril de 2025 INTERNA CALIENTE

Concejala libertaria denunció que le “robaron la banca” e irá a la Justicia

Una edil de LLA en Bragado reclamó su escaño tras el pedido de licencia de la presidenta de su bloque. Pide la nulidad de la última sesión del Concejo Deliberante.

Compartir