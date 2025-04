Volver | La Tecla Buenos Aires 8 de abril de 2025 "ESTAMOS DISPUESTOS"

Macri mantuvo la distancia, pero dejó la puerta abierta para una alianza en la Provincia

Pese a las tensiones con el triángulo de hierro, Mauricio Macri dejó entrever que "hay vocación de trabajar en conjunto y hacer una alianza en la provincia". “Me cuesta ver que lo cuiden", advirtió respecto al escándalo de $LIBRA.

