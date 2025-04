Volver | La Tecla Buenos Aires 7 de abril de 2025 AL CRUCE

“Confundir a la gente es faltarle el respeto”: desde el radicalismo apuntan contra Kicillof

En el marco de su visita a San Andrés de Giles, el senador nacional Maximiliano Abad fue muy enfático con las dilaciones que se viven por estas semanas en suelo bonaerense. Al respecto afirmó: “ El gobernador Kicillof confunde a la población. Hasta el momento, no convocó a las elecciones legislativas para el presente año .”

