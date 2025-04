Volver | La Tecla Informe Especial 7 de abril de 2025 RECLAMO CONSTANTE

Por Juan Pablo Carvajal

juampa82

Nuevo round por los caminos rurales

El campo sumó nuevas críticas por el estado de las vías que comprenden 120.000 kilómetros en toda la Provincia. Productores e intendentes con los tapones de punta y con propuestas para mejorar la situación

