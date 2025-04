Volver | La Tecla Nacionales 5 de abril de 2025 ENOJADOS

Excombatientes piden el juicio político a Milei

Una agrupación de exsoldados que pelearon en las islas presentó un pedido formal a Martín Menem para enjuiciar al Presidente por sus dichos durante el acto por el Día del Veterano.

