La Tecla Buenos Aires 3 de abril de 2025 SITUACIÓN DELICADA

En plena crisis de Los Grobo, Agrofina aplica la motosierra y despide a casi 200 empleados

Se trata de la concursada Agrofina, controlada por Los Grobo Agropecuaria, que trabaja al 20% de su capacidad de producción de agroquímicos. A fines de febrero pasado ingresaron a concurso preventivo de acreedores.

