Danza de millones contra la inseguridad

El Gobierno bonaerense hará aportes de dinero para comprar nuevos patrulleros, reparar los averiados y mejorar los sistemas de vigilancia. El OK de los alcaldes, aún con algunas críticas

