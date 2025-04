Volver | La Tecla Buenos Aires 1 de abril de 2025 JUDICIALES

Causa fotomultas: más allanamientos complican al exministro Jorge D´Onofrio

El fiscal Álvaro Garganta solicitó el allanamiento de una falsa Cámara Empresarial en el marco de la causa que involucra al exministro de Transporte Jorge D´ Onofrio

