1 de abril de 2025 CHUBUT Y SANTA CRUZ

Por Diego Mayorga Díaz

El drama de las cuencas maduras en la Patagonia

En medio de una crisis constante, las provincias buscan soluciones para remontar la producción petrolera. ¿Podrán reinventarse antes de que sea demasiado tarde?

