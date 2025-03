Volver | La Tecla Buenos Aires 31 de marzo de 2025 CONFERENCIA

Con constitución en mano, Bianco cruzó a La Cámpora por un proyecto “inconstitucional”

El funcionario bonaerense, junto al ministro de Economía, Pablo Lopez, y la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis brindo una nueva conferencia. En relación al proyecto presentado por Teresa García, señaló que es de inconstitucional y "avanza sobre las atribuciones"del Gobernador.

Compartir