Buenos Aires 31 de marzo de 2025 "LUCHA POLÍTICA"

Grabois se le planta a Kicillof y afirma no estar “de acuerdo” con el desdoblamiento

El frente que lidera Juan Grabois, Patria Grande, difundió un comunicado donde sostiene que debe haber una unificación “contra el estafador global y su banda de saqueadores”.

