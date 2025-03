Volver | La Tecla Nacionales 28 de marzo de 2025 PICANTE

Macri volvió a cuestionar a Milei y cerró la puerta a su candidatura

El expresidente aseguró que la falta de apego a la institucionalidad está afectando el plan económico. Apuntó además contra el entorno del jefe de Estado y descartó presentarse a las elecciones.

Compartir