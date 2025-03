¿Adiós a las PASO?: la decisión que cambia el rumbo electoral

En la provincia de Buenos Aires se vienen semanas claves que comenzarán a definir el futuro delcon la resolución que se adopte sobre las elecciones primarias. La suspensión de la herramienta que se utiliza desde el 2011 traerá nuevas formas de pensar el escenario y crece la incertidumbre. El aspecto legal sobre las leyes provinciales y el impacto tras posibles cambios genera especulaciones sobre las reglas de juego. Del mismo modo, continúa laLa discusión en territorio bonaerense está atravesada en gran parte por lay, en menor medida, por los diferentes dilemas que aquejan a los sectores de la oposición. No obstante, las presiones para quetambién tome una decisión sobre la convocatoria a la elección general brotan desde todos los rincones.Por lo pronto, ante las dilaciones en la Legislatura para tratar la suspensión de las, legisladores kicillofistas presentaron un proyecto que representa al planteo del Gobernador. Además de la suspensión de los comicios previsto en la Ley 14.086, se impulsaron cambios en la normativa electoral 5.109 y el en Decreto-Ley N° 9889/82.Entre las modificaciones impulsadas se encuentra que la convocatoria para las elecciones será hecha por elcon no menos de 100 días de anticipación a la fecha de los comicios; la solicitud de reconocimiento de las alianzas transitorias deberá ser efectuada hasta 80 días antes de la fecha establecida para la elección general; la presentación de listas a la Junta Electoral deberá ser realizada con una anticipación de por lo menos 70 días a la fecha del acto electoral; la presentación de boletas identificatorias de candidatos deberá ser efectuada con una anticipación de por los menos 50 días a la fecha del acto electoral.Los cambios propuestos por Kicillof llevan como condimento la intención del axelismo de desdoblar las elecciones y el rechazo del cristinismo, que insiste en pegarlas a las nacionales.y otras voces cuentan que ya se lo ha transmitido a intendentes de la oposición. Pero también están aquellos dirigentes que afirman que no lo hará y hasta se disponen a invitar asados a sus pares más cercanos si es que efectivamente se desdoblan.En las últimas horas hubo otro sacudón en el peronismo luego de que la titular del bloque de Unión por la Patria en el Senado bonaerense,, presentara un proyecto para la suspensión de las primarias, pero también solicitando que sean en la misma fecha que se llevarán adelante las nacionales. Con el grito de, dejó en claro la postura del kirchnerismo. Camporistas estamparon la firma junto con la de la massista, Sofía Vanelli. Así, elAnte esta situación, cerca del Gobernador manifestaron su enojo, no solo con el cristinismo, sino también con el rol que comenzó a adoptar el FR. La cumbre que aconteció el domingo en La Plata entre Kicillof,y miembros del círculo más íntimo de confianza de cada uno no trajo buenas nuevas para el oficialismo. Por el contrario, el debate sobre qué día hacer la elección está más trabado que nunca., lanzaron adesde una de las terminales del kicillofismo. Incluso hay quienes especulan con una posible candidatura de Massa a diputado nacional en acuerdo con Cristina a cambio de que sean concurrentes las elecciones. Según cuentan, en elemergen dudas sobre el futuro de la expresidenta como posible postulante ante el temor de que en mayo su condena quede firme y sea detenida con prisión domiciliaria. No obstante, el detalle a tener en cuenta es que cuatro alcaldes de peso del Conurbano le insistieron al Gobernador en que no quite las primarias y que haga las generales antes de las nacionales.(La Plata),(La Matanza),(Avellaneda) y(José C. Paz) son los que encabezan el pedido. De hecho, el de la capital bonaerense lo reiteró en la reunión que mantuvieron varios dirigentes con Kicillof en la Gobernación el martes.Por su parte, los jefes comunales de lase alinearon con la postura del kicillofismo en cuanto a la preferencia electoral de suspender las primarias obligatorias y desdoblar los comicios de este año. El anuncio lo hicieron efectivo cuando le entregaron en mano una carta al Gobernador, previo al acto de firma de los convenios para el Fondo de Seguridad destinado a los municipios en la Escuela de la Policía “Juan Vucetich” de Berazategui.En este contexto, hacia el interior del peronismo comienzan a alertar sobre los cambios que se impulsan y ponen el ojo en la suspensión de las primarias.y aseguró que con la idea de quitarlas “no están hablando de cómo se va a resolver el proceso de selección de candidatos de los partidos”.. Si se arma un frente electoral con apoderados de dos partidos, se termina la discusión porque son los que tendrán la firma para habilitar los candidatos. Viene un sector a decir que quiere participar, le pueden decir que lo meta, pero que no le dan apoderado para habilitar lista y si no le gusta va por afuera”, ejemplificó. Teléfono para Axel Kicillof.A su vez, detalló que hay otro punto a tener en cuenta y que “es el peor de todos, que nadie evalúa porque es una cosa bastante más técnica”. Entonces explicó que. “La gente vota con el corazón en la primera vuelta y en la segunda con la cabeza, por lo que vota en contra del que no quiere que gane”.“Ese proceso de transferencia de votos en la Provincia, sin elección nacional, son 15 puntos. Con esos 15 puntos perdés la elección, que es lo que le viene pasando al peronismo.para el mundo de Kicillof”, añadió.En este marco, son muchos los dilemas que se abren en caso que se suspendan las PASO. Lo particular es que hay casi unanimidad para quitarlas, pero no se avanza en ese sentido. Sin dudas, la interna en el peronismo y una oposición dinamitada por el efecto de La Libertad Avanza, son otros elementos que dilatan la decisión. Por supuesto, hay que sumar las especulaciones en la Legislatura y las presiones que ejercen sobre Kicillof.TODOS JUEGANLa posible suspensión de las elecciones primarias en la provincia de Buenos Aires va a generar un. Ya sin el filtro que implicaban las PASO, ahora todos se verán las caras en la elección general.Además de tener en cuenta el número de votantes,. De este modo, se concretará otro cambio sustancial en el procesoelectoral.Laestablece la forma en la que se repartirán bancas por cada sección electoral para diputados y senadores. Sin computar votos en blanco y anulados, se divide el total de votos por el número de escanios que están en juego, a esa cifra luego se la divide por los sufragios que obtuvo cada lista y la cifra final es la cantidad de legisladores que tendrá., explicó aun especialista en el tema. A su vez, consideró que la ausencia de una elección primaria “elimina el voto estratégico” porque las PASO actuaban como una suerte de primera vuelta y la general se convertía en la segunda instancia.“Si se vuelve a la dispersión, con los pisos existentes producto del sistema electoral que tiene la Provincia,”, añadió.Por ese motivo, las especulaciones llevan a evaluar que. Pero podría ser muy peligroso en zonas del interior donde la oposición es más fuerte y Unión por la Patria no permea mucho en la ciudadanía. Otro dilema más que se suma a la larga lista de preocupaciones.VUELTA AL PASADOEn el marco de las innumerables especulaciones sobre cómo resolver la interna en el peronismo, sumada a la posibilidad de que se eliminen las elecciones primarias en la provincia de Buenos Aires,. Entre esas propuestas, se encuentra la chance de que use la alternativa de listas colectoras. De todos modos, hay voces cruzadas sobre si está permitida o no su utilización.En primera instancia, es preciso recordar que el artículo 27 de la Ley de Elecciones Primarias, Abiertas, Obligatorias y Simultáneas (EPAOS) 14.086 modificó el artículo 61 de la Ley Nº 5.109. El mismo, al final del texto detalla:La idea de la suspensión de las elecciones primarias también trae aparejada la chance de que se dé luz verde para que. Algunos en el kicillofismo lo ven como una alternativa viable ante la imposibilidad de acordar lugares en la lista con La Cámpora, pero también como forma de ganar mayor autonomía política con quienes finalmente accedan a bancas.Sin embargo, otras voces no emparentadas con Axel Kicillof advierten que no sería tan fácil el camino. Es que sostienen que“Hay una interpretación legal, porque cuando se modifica una ley con otra, si se elimina no significa que quede sin efecto lo que se cambió”, contó un dirigente que sigue de cerca los vericuetos legales. Asimismo, indicó que, y añadió: “Yo creo que no debería tener efectos suspensivos sobre la modificación de otras leyes”.“De todas maneras, me parece que”, manifestó; y sostuvo que “se va a resolver en función del reglamento que se establezca en el frente”.En este marco, las fuerzas políticas pueden sumary así agregar otro elemento a la incertidumbre generalizada.¿CONSENSO O INTERNA?Ladio a conocer el cronograma de cara a las elecciones legislativas nacionales y, a diferencia de la provincia de Buenos Aires, detalló el paso a paso para los partidos y alianzas que participen del proceso. Sin las PASO y con la, se espera una campaña novedosa y varios dolores de cabeza para las coaliciones.El plazo límite para presentar candidatos a diputados nacionales comienza a jugar en la política bonaerense mientras se debate entre sacar las primarias o dejarlas, pero sobre todo en un contexto en el que no hay certezas sobre la fecha de las generales. Además, existe otra gran incógnita y esPor lo pronto, según estableció la CNE, el 29 de abril se publicará el padrón provisorio y para el 18 de julio es el tiempo límite que se fijó para efectuar a convocatoria a elecciones generales. De todos modos, los comicios serán elserá un mes clave con varios momentos determinantes para quienes vayan a compulsar en las urnas. El 7 es fin del plazo para solicitar reconocimiento de alianzas y confederaciones y elCinco días después se llevará a cabo la oficialización de los postulantes, con la posibilidad previa de realizar presentaciones para impugnar y corregir errores. Luego, 48 horas después, se llevará a cabo la. Finalmente, el 27 se dará inicio formal a la campaña electoral.El 1 de septiembre será la audiencia pública para exhibir diseño de la BUP, dos días después es el fin del plazo para hacer cambios y cinco días más adelante se prevé la audiencia de verificación de prueba de BUP con representantes dely las agrupaciones.El 24 de octubre se dispuso el inicio de la veda electoral para que finalice el domingo 26 a las 20, concluido el acto electoral en todo el país.